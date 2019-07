Polizei musste immer wieder ausrücken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Polizei hatte am vergangenen Wochenende alle Hände voll zu tun. In Petingen benutzte ein Betrunkener ein Verkehrsschild, um zwei in der Nähe geparkte Autos zu beschädigen. Dann demolierte er eine Telefonzelle und zerstörte anschließend die Haustür einer Residenz, bevor ihn die Polizei festnahm.

Die Polizeibeamten wurden außerdem zu sechs Einbrüchen im ganzen Land gerufen. Die Diebe trieben ihr Unwesen in Walferdingen, Dippach, Cents, Kleinbettingen und Esch/Alzette.

Im Luxemburger Bahnhofsviertel wurde am Samstag eine Frau überfallen. Der Täter versuchte die Handtasche zu stehlen. Als sich die Frau versuchte, zu verteidigen, schlug der Mann ihr ins Gesicht. Der Verdächtige wurde wenig später von der Polizei verhaftet und einem Untersuchungsrichter übergeben.

(L'essentiel)