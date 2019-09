Wird Christiane Brassel-​​Rausch Bürgermeisterin?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die lokalen Sektionen der Koalitionsparteien von Déi Gréng und CSV haben ihre Wahl getroffen. Christiane Brassel-Rausch soll für Déi Gréng die Nachfolge von Roberto Traversini als Bürgermeisterin von Differdingen antreten. Wie aus einer am Dienstagabend veröffentlichten Erklärung hervorgeht, sei der Vorschlag «einstimmig» gewesen. Dieser Vorschlag wird aber noch von einer Mehrheit im Differdinger Gemeinderat bestätigt werden müssen, ehe Christiane Brassel-Rausch von der Innenministerin als neue Bürgermeisterin vereidigt werden kann.

Der Vorschlag kann als Überraschung angesehen werden, da im Vorfeld auch der Name von Georges Liesch gefallen war. Déi Gréng wiesen auch darauf hin, dass die Koalition mit der CSV, die seit den Kommunalwahlen 2017 existiert, bestehen bleibt. Die Christlich-Soziale Partei zeigte «großen Respekt vor ihrem Partner» und «die Bereitschaft, die sehr fruchtbare Zusammenarbeit fortzusetzen», so Déi Gréng.

Paulo Aguiar soll nachrücken

Paulo Aguiar solle derweil in den Schöffenrat nachrücken. Dies zumindest solange, bis Laura Pregno (ebenfalls Déi Gréng) aus dem Elternurlaub zurück ist.

Auf Druck der Opposition ist Bürgermeister Roberto Traversini (Déi Gréng) vergangene Woche zurückgetreten. Grund waren unter anderem fehlende Genehmigungen für Umbauarbeiten an einem von Roberto Traversini geerbten Haus in Niederkorn. Déi Gréng «bedauern zutiefst die jüngsten Ereignisse um Bürgermeister Roberto Traversini», wie es in der Erklärung weiter heißt.

