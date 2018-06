«Die Modball-​​Rally ist gar kein echtes Autorennen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der seit 2007 jährlich stattfindenden Modball Rally macht auch in diesem Jahr wieder ein Team aus Luxemburg mit. Über das Rennen kursieren allerlei Mythen, häufig wird es als heimliches Straßenrennen bezeichnet, die Partys in exklusiven Hotels und Clubs entlang der Strecke sind legendär. Doch immer wieder machen einige Fahrer von sich reden, weil sie geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht berücksichtigen. So wurden erst kürzlich sechs Briten angehalten, die mit bis zu 265 Sachen über die französische Autobahn rauschten. L’essentiel hat sich mit einem Fahrer des «Team Luxemburg» unterhalten.

Und der zeichnet ein völlig anderes Bild von der Rally. «Das Ziel der Modball ist es, eine Gruppe von Menschen zusammen zu bringen, die passionierte Autofahrer sind und gerne zusammen unterwegs sind», sagt der Fahrer, der unerkannt bleiben möchte. «Das Ganze ist überhaupt kein richtiges Rennen, sondern ist so organisiert, dass wir uns treffen und gemeinsam die Strecke abfahren, ohne eine Zeit als Zielvorgabe». Es sei viel wichtiger, dass man «Leute aus 25 verschiedenen Ländern kennen lernt, die alle als Unternehmer tätig sind».

Networking und Party

Und in der Tat ist es eine Grundvoraussetzung, ein eigenes Unternehmen zu besitzen, um überhaupt in den Modball Club aufgenommen zu werden. Auch die gut 1000 Euro jährlichen Mitgliedsbeitrag muss man sich erst mal leisten können. Passend dazu gibt es auch kein Preisgeld für die beste Zeit auf der Strecke. «Wir cruisen einfach ganz gemütlich und halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzungen», sagt der Luxemburger Fahrer. «Es gibt eben Leute, die gern aufs Gas drücken, aber die gibt es überall. Die zahlen dafür auch den entsprechenden Preis und können die Rally nicht bis zu Ende fahren, weil ihr Wagen beschlagnahmt wird».

Die diesjährige Strecke führt von London über Paris, Lyon, Monaco und Venedig bis nach Wien. Dort ist für Freitag der Zieleinlauf geplant. Auch das Team Luxemburg fährt dort mit seinem gesponserten Lamborghini Hurracan vor. Die Fahrer halten jeden Abend in Luxushotels, besuchen Nobelrestaurants und gehen anschließend in die besten Clubs der jeweiligen Stationen.

In der Diashow finden Sie die besten Bilder vom Wagen des Team Luxemburg und der Rally.

(dix/L’essentiel)