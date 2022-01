Was würden Sie mit 45 Millionen machen?

Wer hat nicht schon einmal von einem Lottogewinn in Millionenhöhe geträumt? Im Lotto-Jackpot der Loterie Nationale liegen an diesem Mittwoch 45 Millionen Euro – und ein oder mehrere Tipper werden diesen Betrag gewinnen oder ihn sich teilen.

Sophie, die in einer Tankstelle in Niederkorn arbeitet, sagt: «Das klassische Lotto bietet mehr Gewinnstufen als die Euromillions. Außerdem ist die Gewinnchance etwas höher. Ich glaube, dass es deshalb so beliebt bei den Spielern ist. Auch ihre Kollegin Lina spielt regelmäßig. «So richtig viel gewonnen habe ich noch nicht. Sonst wäre ich auch nicht mehr hier», sagt sie.

«Ich würde zuerst meiner Familie helfen»

Im Gegensatz zu den Euromillions zieht das klassische System eher Spieler wie Lina an – also solche, die regelmäßig einen Schein ausfüllen. Die Loterie Nationale erwartet, dass für die Ziehung am Mittwoch rund 20.000 Spieler ihre Kreuzchen machen werden. Unter ihnen ist auch die 60-jährige Ana. «Ich spiele immer. Und wenn ich gewinne, kaufe ich mir ein neues Haus, reise um die Welt und spende einen großen Teil für einen guten Zweck», sagt sie.

Auch Ali und seine Frau, die 2015 aus dem Irak geflüchtet waren, versuchen ihr Glück. «Mit 45 Millionen kann man sehr viel erreichen. Ich würde zuerst meiner Familie im Irak helfen», sagt Ali.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)