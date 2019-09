Ein ungemütlicher Tag für Traversini bahnt sich an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini wird sich am heutigen Mittwoch im Fall des von ihm geerbten Hauses in Niederkorn, das er ohne vorherige Genehmigung des Umweltministeriums renoviert hatte, den Fragen der Stadtratsmitglieder und der Presse stellen müssen.

Ein mit Spannung erwarteter Tag, denn die schweren Vorwürfe gegen ihn stehen nun schon seit einer Woche im Raum. Die Oppositionsparteien im Differdinger Stadtrat (Déi Lénk, DP und LSAP) – werfen dem Grünen-Politiker Interessenskonflikte und die Verletzung mehrerer Gesetze und Vorschriften vor – DP und Déi Lénk fordern gar seinen Rücktritt.

Fragerunde im Stadtrat am Morgen

Roberto Traversini wird sich zunächst auf der Stadtratssitzung ab 8 Uhr morgens erklären müssen. Die Opposition hat eine persönliche Befragung auf die Tagesordnung gesetzt und ist entschlossen, Antworten auf alle von ihr aufgeworfenen Fragen zu erhalten. «Es wird sehr konkret werden», kündigt DP-Stadtrat François Meisch an. Nach L'essentiel-Informationen hat die Opposition noch ein weiteres Dossier in der Hinterhand. Auch dabei soll es um Unregelmäßigkeiten bei Immobilen gehen. Im Anschluss an die Befragung durch den Stadrat wird sich Traversini um 14 Uhr der Presse stellen.

Nach Angaben unserer Kollegen vom Quotidien hat der Fall Traversini auch auf nationaler Ebene für einigen Wirbel gesorgt. Traversini sei demnach bislang im Gespräch für einen Ministerposten gewesen. Diese Personalie scheint vorerst nicht mehr vertretbar.

(Maurice Magar/L'essentiel)