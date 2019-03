Neue freie Tage kosten Gaststätten fünf Millionen

In Luxemburg sind fast neun Prozent der Arbeitsplätze in der Gastronomie angesiedelt. Mehr als 30.000 Arbeitsplätze fallen in das Hotel- und Gaststättengewerbe und dessen Zulieferer. Dennoch herrscht derzeit in vielen Gaststätten und Hotels akute Personalnot. Geeignete Arbeitskräfte zu finden sei extrem schwierig. «In ganz Europa fehlen der Gastronomie etwa 500.000 Arbeitskräfte. Wir bleiben davon nicht verschont», sagt François Koepp, Generalsekretär der Horesca, auf der Mitgliederversammlung des Verbandes.

In Luxemburg fehlen dem Sektor zwischen 1000 und 1500 qualifizierte Arbeitskräfte. «Wir wollen junge Menschen aber auch Erwachsene gewinnen. In diesem Jahr werden wir Infoveranstaltungen in den Gaststätten abhalten, um die Betriebe bei der Rekrutierung zu unterstützen», sagt Koepp.

Info-Kampagne soll Tourismus stärken

Die beiden zusätzlichen Urlaubstage, so der Verband, würden in diesem Jahr die Bilanz des Sektors stark belasten. «Der 26. Tag des bezahlten Urlaubs und der neue Feiertag am 9. Mai kosten den Sektor etwa fünf Millionen Euro. Hinzu kommt die Erhöhung des Mindestlohns, der die Gaststätten ebenfalls fünf Millionen Euro kosten wird. Die Erhöhung des Mindestlohns muss rückwirkend bis zum 1. Januar ausgezahlt werden», so der Generalsekretär weiter.

Der Minister für Mittelstand, Lex Delles, fordert «positive Energie, die in das Gaststättengewerbe eingebracht werden muss». Die Regierung wolle mit der Informationskampagne «Vakanz Doheem» den lokalen Tourismus in Luxemburg stärken.

(Patrick Théry/L'essentiel)