Nächste Störung auf der Belgien-​​Bahnstrecke

«Pleiten, Pech und Pannen» und das en masse: Bahnfahrer zwischen Luxemburg und Arlon sind derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Am Dienstag kam es zur Stoßzeit erneut zu Problemen. «Auf der Linie 50 verbessert sich gar nichts. Am Abend wurden alle belgischen Züge gestrichen», klagt ein Pendler.

Die Bahnnutzer drängten sich daher in die wenigen verfügbaren CFL-Züge in Richtung Belgien. Die SNCB bestätigt, dass es infolge eines defekten Zugs Probleme gab. «An Zug 5836 auf der Linie Luxemburg-Arlon ist am Dienstag um 17.45 Uhr ein technisches Problem in der Schaltzone zwischen dem 25.000-V-Netz und dem 3.000-V-Netz aufgetreten.»

«In der Folge war ein Gleis zwischen Sterpenich und Arlon blockiert, was weitere Zugausfälle zur Folge hatte», so die SNCB weiter. Gegen 18 Uhr normalisierte sich die Situation wieder.

(L'essentiel)