Wird die Kurzarbeit verlängert?

Die Regieruung teilte am Freitag in einem Communiqué mit, dass Anträge auf Kurzarbeit im April «spätestens bis zum 15. Mai» bei der Adem gestellt werden müssen. Die Unternehmen erhalten den Antrag auf der Website Guichet.lu.

Fast zwei Monate nach ihrer Einführung hat die Kurzarbeit in Luxemburg ein historisches Niveau erreicht, nachdem zahlreiche Tätigkeitsbereiche (Geschäfte, Hotel- und Gaststättengewerbe usw.) die Arbeit niederlegen mussten. Nach Angaben der Idea Foundation ist fast jeder dritte Mitarbeiter von dieser Maßnahme betroffen. Zur Erinnerung: Der Staat hat mehr als 500 Millionen Euro zur Finanzierung der Kurzarbeit bereitgestellt.

Mehrere Arbeitsgruppen in den betroffenen Ministerien befassen sich derzeit mit der Ausweitung der Maßnahme in bestimmten Sektoren, während die Lockerungen ausgeweitet werden. Insbesondere der Handwerkerverband hat «einen flexiblen und angemessenen Rückgriff auf Kurzarbeit für alle Unternehmen in allen Branchen bis mindestens zum Jahresende» gefordert.

(th/L'essentiel)