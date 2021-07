«Auf Luxemburgs Autobahnen wird es dunkler»

«Auf Luxemburgs Autobahnen wird es nachts zunehmend dunkler», wie Einwohnerin Sophie feststellt. Der Grund: Das Autobahnnetz wird derzeit «nur» noch 22.550 Lichtern beleuchtet – 10.781 in Tunneleinfahrten und 11.769 an Autobahnkreuzungen. Tatsächlich baute die Straßenbauverwaltung in den vergangenen Jahren insgesamt 836 Laternen ab. Allerdings sollten «vorläufig keine weiteren Masten abmontiert werden», informiert ein Sprecher der Straßenbauverwaltung.

Doch warum wurden den Autobahnen überhaupt teilweise die Lichter abgestellt? Laut der Straßenbauverwaltung hat der Abbau der 836 Laternen eine Stromeinsparung von 550.638 kWh pro Jahr ermöglicht, was einem Gesamtbetrag von 50.000 Euro entspreche. «Die jährlichen Einsparungen in Bezug auf die Wartung (Wartungskosten und Austausch von Birnen) wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt», so der Sprecher von Ponts et Chaussées. Die Leuchten zu ersetzen, hätte 1,5 Millionen Euro gekostet.

Nachdem sie abmontiert wurden, wurden die Masten verschrottet und versteigert. Der Erlös floss in die Staatskasse. Die Leuchten, die noch funktionstüchtig waren, wurden als Ersatzteile aufbewahrt. Andere wiederum wurden recycelt. Derzeit sind im Großherzogtum insgesamt 66.449 Lichtmasten in Betrieb. Davon beleuchten 43.899 die Nationalstraßen.

(Olivier Loyens/L'essentiel)