Hat der Arbeitgeber Zugriff auf Deine privaten Mails?

Wer hat schon nicht einmal auf seinem Dienstrechner auf eine private E-Mail geantwortet oder ein privates Dokument ausgedruckt? Doch ist das überhaupt erlaubt?

Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf Privatsphäre am Arbeitsplatz. «Das gilt übrigens auch für die Korrespondenz», wie die nationale Kommission für den Datenschutz (CNPD) erklärt. Dennoch sollten dadurch die Abläufe im Unternehmen nicht beeinträchtigt werden. «Der Arbeitgeber duldet grundsätzlich eine begrenzte private Nutzung der dienstlichen Arbeitsmittel».

Informationspflicht

Der Arbeitgeber müsse den Arbeitnehmer zunächst über die Grenzen der privaten Nutzung der ihm zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel informieren. Der Arbeitnehmer müsse wissen, ob er überhaupt das Recht hat, von seinem Dienstrechner private E-Mails zu schicken, im Internet zu surfen oder darauf private Dokumente zu speichern.

Der Arbeitgeber habe zwar die Möglichkeit seine Mitarbeiter zu überwachen, doch dafür müsse er im Vorfeld seine Arbeitnehmer darüber informieren. Eine Überwachung sei nur in bestimmten Fällen möglich – unter anderem aufgrund der Bedürfnisse in Sachen Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, für die Kontrolle der Produktion oder der Leistungen des Arbeitnehmers oder im Rahmen der Arbeitsorganisation (Artikel L.261-1 des Arbeitsgesetzbuches). Eine dauerhafte oder kontinuierliche Überwachung sei jedoch nicht zulässig, außer im Falle gesetzlicher Bestimmungen. Doch wie wird konkret vorgegangen? «Der Arbeitgeber muss zunächst eine allgemeine, nicht-personenbezogene Überwachung durchführen, bei der die Mitarbeiter nicht identifizierbar sind. Bei Hinweisen oder einem Verdacht auf einer missbräuchlichen Internetnutzung zum Beispiel, kann der Arbeitgeber eine Mitarbeiterüberwachung am PC durchführen», so die CNPD.

Wie sieht es mit privater Korrespondenz aus?

Das Recht auf Privatsphäre gelte auch für private Korrespondenz. Ist eine private Mail deutlich als solche gekennzeichnet, so darf der Arbeitgeber sie nicht lesen. Daher sei es wichtig, zwischen privaten und beruflichen E-Mails klar zu unterscheiden. Die CNPD schlägt vor, sich eine zweite Mailbox einzurichten, um private von beruflichen Mails zu trennen. Oder in der Betreffzeile der Mail, diese als privat zu kennzeichnen. «Dateien oder Dokumente hingegen, die auf dem Dienstcomputer eines Arbeitnehmers als privat ausgewiesen sind, können nur in Anwesenheit des betroffenen Mitarbeiters vom Arbeitgeber geöffnet werden. Dieser muss dabei die Möglichkeit haben, der Öffnung zu widersprechen und muss bei der Kontrolle über diese Möglichkeit informiert werden».

Bei firmeneigenen Messaging-Tools, so unter anderem Slack, Teams, Google Workspace, die häufig im Rahmen der Homeoffice-Arbeit eingesetzt werden, darf der Arbeitgeber auf die Chats grundsätzlich zugreifen. Es gelten die gleichen Zugriffsbedingungen wie für E-Mails. Dennoch müssen die Personalvertreter und der betroffene Mitarbeiter darüber informiert werden. «Private Kommunikation im Firmenchat durchzuführen liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen und ist nicht sicher», sagt die CNPD.

Wenn sich der Arbeitnehmer hingegen von seinem Dienstrechner aus in sein eigenes Facebook- oder Twitter-Profil einloggt, habe der Arbeitgeber keine Zugriffsrechte, aber die Sicherheit der Daten sei möglicherweise gefährdet. «Das ist keine gute Idee, da der Arbeitgeber die Daten nicht sichern kann. Es besteht immer noch ein Hacking-Risiko. Wenn der Arbeitgeber sich auf dem Firmen-Konto befindet, hat der Arbeitgeber vollen Zugriff», so ein Mitglied der CNPD.

(mm/L'essentiel)