Auch die Schweiz setzt Luxemburg auf Risikoliste

Das Großherzogtum soll ab Mittwoch in die Schweizer Liste der «Hochrisikoländer» aufgenommen werden, wie das Außenministerium am Dienstag mitteilte. In diesem Fall müssen Luxemburger, wenn sie in der Schweiz Urlaub machen wollen, die Quarantänebestimmungen des Alpenstaats einhalten. Das bedeutet: 10 Tage Quarantäne nach der Einreise und eine Meldung bei der zuständigen Behörde des jeweiligen Kantons nach spätestens zwei Tagen.

Es wird jedoch Ausnahmen geben. Der bloße Transit durch die Schweiz in ein anderes Land führt nicht zur Quarantäne-Pflicht. Wer nur für maximal 5 Tage zur Arbeit (mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers) oder aus zwingenden medizinischen Gründen ohne die Möglichkeit eines Aufschubs in die Schweiz einreist, ist ebenfalls nicht von der Quarantäne betroffen.

Die Schweizer Quarantänebestimmungen können je nach Entwicklung der Situation geändert werden. Das Außenministerium empfiehlt den Einwohnern, die aktuellen Entwicklungen auf offiziellen Schweizer Websites zu verfolgen.

(L'essentiel)