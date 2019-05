Luxemburg zieht zur Biennale in neuen Pavillon

Die 58. internationale Ausstellung für zeitgenössische Kunst auf der Biennale in Venedig, die am Samstag, 11. Mai, eröffnet wird, hat für Luxemburg einen besonderen Stellenwert. In diesem Jahr verlässt das Großherzogtum allerdings das Areal, in dem es seit 1999 ansässig ist, und bezieht einen neuen Pavillon im Sale d'Armi, der sich im Zentrum der Veranstaltung befindet.

Kulturministerin Sam Tanson eröffnete den Pavillon, in dem Luxemburg für «die kommenden 20 Jahre» Gäste und Künster begrüßen wird, am Donnerstag. Luxemburg und die Fondazione La Biennale di Venezia hatten die Vereinbarung für den neuen Standort 2017 auf den Weg gebracht.

Die internationale Ausstellung für zeitgenössische Kunst der Biennale Venedig läuft bis zum 24. November. Der Künstler Marco Godinho wurde ausgewählt, Luxemburg zu vertreten.

(nc/L'essentiel)