Wenige Covid-​​Fälle in Luxemburgs Pflegeheimen

Eine große Sorge in der Corona-Pandemie war, das sich das Virus massiv in Altenheimen ausbreitet. Zu Beginn der Gesundheitskrise wurden daher restriktive Maßnahmen zum Schutz der älteren Menschen in den Pflegeheimen getroffen. Rückblickend wurden die Heime im Großherzogtum bis auf wenige Ausnahmen von einer Ausbreitung im befürchteten Ausmaß verschont. Das erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Fernand Kartheiser (ADR).

Insgesamt 13.000 Menschen aus dem Pflegesektor haben sich demnach freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die meisten Bewohner (91,8 Prozent) und Mitarbeiter (80,9 Prozent) erklärten sich bereit, den Test zu machen, der in zehn bzw. zwölf Fällen positiv ausfiel, was einem Anteil von jeweils 0,2 Prozent entspricht. Menschen, bei denen ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestand wurden präventiv isoliert und Mitarbeiter, bei denen man unsicher war, blieben vorsorglich zuhause. «Die Teilnahmequote an den Tests zeigt eine breite Akzeptanz des Konzepts», sagt Françoise Berthet gegen über L'essentiel. Die Ärztin ist innerhalb des Krisenstabs für Tests in Pflegeheimen zuständig.

Die in der parlamentarischen Antwort genannten Zahlen gelten für 49 Pflege- und Altenheime («Centres intégrés pour personnes âgées», CIPA) in Luxemburg. Hier wurden die Tests vom Gesundheitsamt durchgeführt. Daneben gibt es noch drei weitere Pflegeheime, die die Coronatests auf anderem Weg organisiert haben. Laut Gesundheitsministerium wurden diese Ergebnisse derzeit noch nicht an das Ministerium gemeldet.

(jg/L'essentiel)