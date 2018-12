Schneider erwartet bis zu 400 neue Arbeitsplätze

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der luxemburgische Raumfahrtsektor hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem weiterentwickelt. Heute ist Luxemburg nicht nur die Heimat von SES, dem Weltmarktführer für Satellitenkommunikationsdienste, sondern auch von mehr als 40 fortschrittlichen Raumfahrtunternehmen mit insgesamt 700 Arbeitsplätzen.

Diese Zahl könnte sich in den kommenden Jahren noch stark erhöhen, so Wirtschaftsminister Étienne Schneider. Die ersten wirtschaftlichen Vorteile der Initiative SpaceResources.lu zeigen sich vor allem durch die Gründung neuer Unternehmen aus dem kommerziellen Raumfahrtsektor in Luxemburg. Mittlerweile haben sich fast 20 Unternehmen angesiedelt, wodurch rund 70 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die Prognosen für die Schaffung neuer Arbeitsplätze sind vielversprechend, denn wenn sich die Branche wie erwartet entwickelt, dürften bis Ende 2020 rund 400 neue Arbeitsplätze entstanden sein.

Im Hinblick auf eine zunehmende Aktivität wurde die Luxembourg Space Agency offiziell im vergangenen September gegründet, um Unternehmen des Sektors gezielt zu unterstützten. Eines der Ziele ist es, dass der Sektor bis zu fünf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitragen soll. Zur Zeit sind es lediglich zwei Prozent.

(L'essentiel/afp)