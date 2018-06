Eine einzige Plattform für die Routenplanung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Reise in Luxemburg zu buchen und zu bezahlen ist ab Ende 2020 auf einer einzigen Plattform möglich. Das kündigt jedenfalls der Verkéiersverbond, der die Anwendung entwickelt, in Gespräch mit L'essentiel an.

Bessere Busverbindungen



Derzeit gibt es in Luxemburg drei Telematiksysteme, mit deren Hilfe Busfahrpläne in Echtzeit überwacht oder Fahrkarten online gekauft werden können. Vom Verkéiersverbond (RGTR, TICE, CFL-Bus), der Stadt Luxemburg (AVL, Luxtram) und den CFL (Züge). Der Verkéiersverbond und die Stadt Luxemburg planen, ihre Busfahrpläne auf einem gemeinsamen System anzuzeigen. Nach Abschluss der Testphase soll das Projekt im Herbst abgeschlossen sein.

Nutzer können damit, je nach Verkehrslage, die für ihn geeignetsten Reisemöglichkeiten – beispielsweise Privatauto öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrgemeinschaften – auswählen. Zusätzlich können sie auch eine Fahrkarte kaufen oder eine mBox für das Fahrrad oder einen P+R-Parkplatz mieten. Die ersten Funktionen des Systems sind bereits in Betrieb: Über die mKaart können die Angebote von Chargy und Chargy OK sowie P+R Belval genutzt werden.

Die Präsentation eines ersten Prototyps der Plattform ist für die Europäische Mobilitätswoche im kommenden September geplant.

