Luxemburgs größter Park wird Ende 2022 fertig

Am Ban de Gasperich entsteht zur Zeit «der größte Park der Stadt Luxemburg», so Serge Wilmes, der erste Schöffe der Hauptstadt. «Der Park wird ein Bindeglied zwischen dem neuen Gasperich und dem alten Gasperich sein. Es wird sehr wichtig sein, die Nachbarschaft zu begrünen, um die Lebensqualität sowohl für die alten als auch für die neuen Bewohner zu verbessern», so Wilmes. Auf dem 16 Hektar großen Gelände, das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist, werden Besucher aus aller Welt erwartet.

Neben weitläufigen Erholungsrasenflächen, Kinderspielplätzen, einem Beach-Volleyballfeld, Picknickplätzen und einem Fitnessparcours wird es auch einen Schwimmteich geben. Auch ein Gastronomie-Bereich ist geplant. «Es wird ein ziemlich großer Pavillon sein, sowohl für Menschen, die ihre Mittagspause im Grünen verbringen wollen, als auch für Freizeit-Besucher. Wir haben noch nicht entschieden, welche Art von Restaurierung es sein wird», sagt der Stadtrat. Darüber hinaus wird der Fluss, der über das Gelände fließt, renaturiert.

Das Projekt mit einem Budget von fast 16 Millionen Euro wird voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Vor der Corona-Krise war man noch vom Sommer 2022 ausgegangen. «Wir haben bereits ein Jahr mit allen Genehmigungen verloren, aber jetzt haben wir sie alle. Wir konnten mit der Baustelle beginnen», sagt Serge Wilmes.

(jw/L'essentiel)