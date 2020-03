«Die Situation ist mehr als kritisch!» Mit diesem eindringlichen Aufruf richten sich die Intensivmedizinerin Dr. Emilie Bock und der Anästesist Dr. Cyril Thix vom Hôpitaux Robert Schuman an die Bevölkerung im Großherzogtum. Die beiden Mediziner warnen davor, die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen. Beide seien sich bewusst, dass die Maßnahmen der Regierung für alle Menschen drastische Einschnitte bedeuten. Diese seien jedoch notwendig um die Ausbreitung zu verhindern.

Intensivmediziner Tom Manderscheid vom Samu Ettelbrück unterstützt den Aufruf seiner Kollegen und wird mit Zahlen noch deutlicher: «Normalerweise sind wir auf elf Beatmungspatienten eingerichtet (...).» Jetzt müsse sich im schlimmsten Fall das Personal, in der selben Stärke wie sonst, um die «dreifache» Zahl an Patienten kümmern. Man habe Lehren gezogen aus den Erfahrungen des Auslands. «Was unsere intensivmedizinischen, logistischen Kapazitäten übersteigt, bedeutet sterben», schildert Manderscheid die Folgen einer Überlastung.

Der Generaldirektor des CHL, Romain Naiti, richtet sich auf Twitter an die Menschen. Er greift die Formulierung von Emmanuel Macron auf: «Wir sind im Krieg!» Der Austausch mit den Kollegen im Ausland sei besorgniserregend.

Mir sinn am Krich. Aus Italien, aus dem Elsass kréien mer schrecklech Meldungen vun eisen Dokteschkollegen. Mir an den Spideeler wärten kämpfen bis zum Emfalen. En Appell un d’Leit dobaussen :Loost eis net am Stach ! Hëlleft eis ! Bleiwt doheem !!! #Luxembourg #coronavirus — Romain Nati (@RomainNati) March 16, 2020

Der Deutsche Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte in seiner Podcastreihe beim NDR: «Wenn jetzt die Masernparties wieder losgehen, dann hat unsere Gesellschaft versagt.» Drosten bezog sich darauf, dass es in Deutschland berichte gab, wonach Menschen zu Hause Parties feiern würden. Besonders in Großbritannien würden Menschen sich auf «Coronaparties» mit dem Virus infizieren. Der Gedanke dahinter, Immunität durch eine überstandene Krankheit zu erlangen, sei eine «schlechte Idee» so Drosten.

(L'essentiel)