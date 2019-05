Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Ausstellung Mehr als 3000 der schönsten Hunde

Am Samstag und Sonntag sind die Hunde los: Auf der Luxexpo werden Hunde-Trends gezeigt. Die Züchter werden mit rund 3260 ihrer schönsten Hunde zur Internationalen Hundeausstellung kommen. «Es gab Zeiten, in der Dalmatiner die modischste Hunderasse war. Jetzt erleben wir ein großes Comeback des Pudels. Der Caniches hingegen ist seit jeher sehr beliebt. Und als Haustier ist die französische Bulldogge verbreitet», erklärt Raymond Jung, Präsident des Luxembourg Dog Federation. Es werden 4000 Besucher erwartet.

Festival Der Flamenco wird in Esch und Luxemburg gezeigt

Die vielen Gesichter des Flamenco werden beim Flamenco-Festival zu erleben sein, das diesen Freitag in Esch/Alzette (Kufa und Théâtre d'Esch) und Luxemburg (Bananenfabrik und Cinémathèque) eröffnet. «Das Publikum denkt an Bilder von Tänzerinnen in roten Kleidern, aber Flamenco ist keine Folklore. Es ist eine Kunstform, die gleichzeitig mit dem Tango in Argentinien und dem Blues in den Vereinigten Staaten aufkam. Er ist also lebendig und entwickelt sich mit der Zeit», beschreibt Jesus Iglesias del Castillo, Präsident des Circulo Machado. Durch Konzerte, Workshops und Filmvorführungen werden die 2000 erwarteten Zuschauer mit dem Flamenco in seiner klassischen oder wilden Form vertraut gemacht.

Le teaser du festival:

Markt Die Octave kehrt auf den Marktplatz zurück

Ab Samstag werden die Place Guillaume II und die Place de la Constitution für 16 Tage im Rhythmus des Octave-Marktes leben. Ursprünglich dazu gedacht, den Pilgern nach der Messe das Trinken und Essen zu ermöglichen, ist es heute Unterhaltung und nicht mehr auf den Verkauf religiöser Gegenstände beschränkt. Seit vielen Jahren ist dieser Markt für viele Luxemburger ein wichtiger Treffpunkt. Wie jedes Jahr wird der Markt viele Spiel- und Essensstände beherbergen.

Messe Cartoons und Karikaturen in Vianden

Die 12. Ausgabe der Internationalen Karikatur- und Cartoon-Messe wird an diesem Wochenende eröffnet und ist bis zum 27. Mai im Château de Vianden zu sehen. Ausgestellt sind die besten Arbeiten des Internationalen Karikatur- und Cartoon-Wettbewerbs. Das diesjährige Thema ist «Zeit».

Ausstellung Schülerarbeiten in der Kufa entdecken

Studierende des BTS Cinéma et Audiovisuel des Lycée des Arts et Métiers stellen ihre Arbeiten während der Ausstellung «Form the Norm» in der Kulturfabrik vor. Eine Vorführung der Filme der Studenten ist für diesen Freitag um 19:30 Uhr geplant. Ein Konzert der Gruppe «Le Vibe» und des DJs «Flex Diamond» folgt ab 21:30 Uhr. Eine Videoinstallation mit Bildern der Schüler wird im Hintergrund gezeigt. Die Galerie wird diesen Samstag geöffnet.

Ausflug Naturgenuss im Wald und am See

Am Samstag, anlässlich des Tages der Mobilität für alle, sind Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu einem Ausflug in den Wald und zu Naturgenuss am Echternacher See eingeladen.

Besichtigung Eine Nacht in der Kathedrale von Luxemburg

Samstagnacht nimmt die Luxemburger Kathedrale an der Cathedral Night teil. Ein guter Anlass für einen nächtlichen Besuch des Gebäudes. Es werden Konzerte, Entdeckungsreisen und Präsentationen angeboten.

Festival Afrikanisches Festival in Steinfort

Ab 11:30 Uhr ist das Publikum am Samstag auch zum African Festival im Aal Sc Center eingeladen.

(L'essentiel)