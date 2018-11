Was steckt hinter dem Skelett aus Steinsel?

Ein grausiger Fund, aber kein ungewöhnlicher – zumindest aus archäologischer Sicht: Wie unter anderem das Journal berichtete, wurde bei Bauarbeiten vergangene Woche auf einem Grundstück in Steinsel ein Skelett gefunden. Aufsehenerregend für die Einwohner, denn die Fundstelle befindet sich mitten im Ort, an der Hauptstraße nahe der Kirche. Mehr oder weniger Alltagsgeschäft für die Archäologen des Centre National de Recherche Archéologique (CNRA).

Denn die Baustelle gehöre bereits zu einer archäologisch wichtigen Zone, sagt Lynn Stoffel, sie selbst war bei der Untersuchung vor Ort. Die Archäologin aus der gallo-römischen Abteilung erklärt: Unter der heutigen Kirche und rund um sie herum stand einst eine römische Villa, wie man sie auch in Diekirch oder Echternach fand. Man habe sogenannte Sondagen gemacht – Querschnitte im Erdboden – bei denen das Skelett zum Vorschein kam. Solche Funde seien nicht ungewöhnlich, sagt Stoffel.

Kein Fall für die Polizei

«Es ist noch zu früh irgendetwas zu dem Toten zu sagen», sagt die 36-Jährige. Fest stehe: Laut alten Karten könnte der Tote außerhalb des alten Steinseler Friedhofs gelegen haben. Um einen Fall für die Polizei handele es sich hier wohl nicht: «Das Skelett ist nicht römisch, es gehört wohl eher ins Mittelalter oder die Neuzeit.»

Mittelalter und Neuzeit sind das Gebiet von Archäologin Christiane Bis-Worsch. Das Skelett aus Steinsel werfe zwei Fragen auf: «Der Tote liegt laut bisherigen Kenntnissen außerhalb des Friedhofs; das kann zwei Dinge bedeuten: Entweder der mittelalterliche Friedhof war größer als angenommen oder es handelt sich um eine Sonderbestattung.» Als Sonderbestattung bezeichne man diejenigen, die nicht christlich bestattet wurden. Vielleicht habe sich derjenige etwas zu Schulden kommen lassen oder die Kirche wollte ihn nicht auf ihrem Friedhof beerdigen.

War der Tote ein Mann oder eine Frau?

Auffällig sei auch, dass der Tote in einer Nord-Süd-Achse beerdigt wurde, für Christen sei eine West-Ost-Achse üblich. «Aber das kam immer mal wieder vor, auch bei regulären Bestattungen. Oft hatte das platztechnische Gründe oder derjenige wollte möglichst nah am Altar bestattet sein, was vielleicht nur so möglich gewesen war.» Sollten noch weitere Skelette gefunden werden, spreche dies für die Theorie, dass der Friedhof früher größer war.

Ein Anthropologe soll nun die ersten Fragen klären: Wie alt war der Tote, wie groß, wie schwer, hatte er Krankheiten, war er ein Mann oder eine Frau, in welchem Alter starb er und wurde er oder sie vielleicht sogar ermordet? Antworten auf viele Fragen gebe es aber höchstens in einem Jahr, so Bis-Worsch.

(sb/L'essentiel)