«Super-​​Senioren» helfen Kindern beim Lernen

Rentner, die sich regelmäßig mit Kindern treffen, um ihnen Nachhilfe zu geben – das ist die Idee des in den Müllerthaler Gemeinden gestartete Projekts «Super Senior» von der Bewegung für Chancengleichheit (Mouvement pour l'égalité des chances – MEC). Inzwischen hat es das Projekt bis nach Junglinster geschafft. Zudem soll es auf weitere Gemeinden in der luxemburgischen Moselregion ausgedehnt werden, sodass sich die Zahl der teilnehmenden Städte auf 18 erhöht.

Die Projektleiterin bei MEC, Aurélia Pattou, erzählt L'essentiel: «Es funktioniert sehr gut. Wir haben viele sehr positive Rückmeldungen erhalten». Die Noten verbessern sich und die Schüler und Schülerinnen seien wieder motiviert. Bereits 2019 hatte das Projekt seinen Start. Die Senioren seien zufrieden, da sie aktiv blieben und die Möglichkeit hätten, ihr Wissen weiterzugeben. Die Spannungen in den Familien nähmen ab, die Kinder respektierten ganz selbstverständlich die Älteren.

Unterschiedliche Ansätze

Durch das Projekt machten alle Beteiligten neue Erfahrungen und die neue Herangehensweise an den Schulstoff habe sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Aurélia Pattou berichtet: «Eine Seniorin hat mit ihrer Schülerin einen Kuchen gebacken, um die Proportionen zu erklären, andere gehen gemeinsam mit dem Hund spazieren, um dabei Französisch zu sprechen». Derzeit helfen etwa fünfzehn Senioren rund vierzig Schülern.

Aufgrund des Erfolgs werde das Projekt zu Beginn dieses Jahres auf neue Gemeinden im Osten, wie Grevenmacher, Betzdorf, Manternach, Mertert, Stadtbredimus, Lellingen und Bad Mondorf, Biwer und Remich, ausgeweitet. Dafür werden Senioren gesucht, die Nachhilfe in Französisch, Deutsch oder Mathe geben können. Eltern müssen sich keine Sorgen machen: Die Senioren werden zu ihrer Einsatzbereitschaft und ihren Fähigkeiten befragt und erhalten eine besondere Schulung. Darüber hinaus wurden die Nachhilfekurse an die Pandemie-Situation angepasst, mit Fernunterstützung über Zoom. Das Virus spielt für Senioren und Kinder bei diesem Projekt also keine Rolle.

(jw/L'essentiel)