Keine Masken und kein CovidCheck an den Lycéen

Zu Beginn des Schuljahres werden sich die Gesundheitsvorschriften in den weiterführenden Schulen des Großherzogtums ändern: Wie in der Grundschule soll auch an den Lycéen die Maskenpflicht aufgehoben werden – sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Nach L'essentiel-Informationen hat dies Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Dienstag Gewerkschaftsvertretern vorgeschlagen. Die neuen Bestimmungen sollen am Donnerstag vorgelegt werden.

Auch die Testpolitik soll demnach gelockert werden. Nach Angaben der Gewerkschaft soll jede Woche nur ein Test für die Schüler der weiterführenden Schulen angeboten werden, zusätzlich zu einem weiteren Test, den die Schülerinnen und Schüler zu Hause durchführen sollen – wobei es sich jeweils um einen freiwillige Test handelt. Claude Meisch sagte vergangene Woche, dass die Hälfte der Einwohner über zwölf Jahren gegen Corona geimpft sei.

Keine Quarantäne, sondern Tests

Der Minister schloss jedoch die Anwendung von CovidCheck für den Eintritt in die Schulen aus. Er lehnte es ab, den Test für Ungeimpfte verbindlich vorzuschreiben. «Die Umsetzung wäre kompliziert gewesen. Zudem hätte man riskiert mehrere Tausend Schüler von den Schulen auszuschließen», so ein Gewerkschafter, der anonym bleiben möchte.

Die Schüler müssen sich weiterhin drei Tests pro Woche unterziehen, wenn in einer Klasse das Szenario 2, also mehrere positive Fälle, auftritt. In dieser Situation wird die Quarantäne für die gesamte Klasse nicht mehr gelten, insbesondere dank der Fortschritte bei der Impfung. «Wir wissen jedoch nicht, was mit denjenigen geschehen wird, die sich weigern, sich testen zu lassen. Das ist noch nicht entschieden», sagt der Gewerkschafter.

(jg/L'essentiel)