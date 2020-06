Regierung warnt offiziell vor dem Prozessionsspinner

Das Gesundheitsministerium sowie das Umweltminiserium und die Natur- und Forstverwaltung warnen am Dienstag in einem gemeinsamen Communiqué vor dem Eichenprozessionsspinner. Die Tiere breiten sich seit einigen Jahren immer weiter in Luxemburg aus und besiedeln auch Erholungsgebiete oder Siedlungen.

Auch wenn die Larven der Schmetterlingsart die Blätter von Bäumen – bevorzugt Eichen – fressen, haben sie keine nenneswerte Auswirkung auf deren Gesundheit. Für den Menschen stellen die Larven allerdings eine Gefahr dar. Das in ihren Brennhaaren enthaltene Nesselgift kann zu Juckreiz, Reizungen der Atemwege oder Augen, und in seltenen Fällen sogar zu einer allergischen Reaktion führen. Auch Tiere werden von diesem Gift beeinträchtigt. Ab Mitte Juli ist die Entwicklung des Schmetterlings abgeschlossen. In den Nestern lassen die Insekten die dann noch immer gefährlichen Brennhaare zurück.

Nester auf keinen Fall selber entfernen

Bei Kontakt mit den Brennhaaren der Larven sollte die Haut unverzüglich gewaschen und eine antiallergische Salbe aufgetragen werden. Außerdem sollte die Kleidung gereinigt werden. Wer nach dem Kontakt gesundheitliche Beschwerden bemerkt, sollte einen Arzt aufsuchen.

Die Ministerien raten, Abstand von den Nestern zu halten. Die Bürger sollten die Nester auf keinen Fall selbst entfernen, sondern eine darauf spezialisierte Firma beauftragen.

Raupengespinste, welche an Schlehdorn, Weißdorn oder anderen Sträuchern zu finden sind, stammen allerdings meist von anderen Gespinstmottenarten und sind für den Menschen ungefährlich.

(sw/L'essentiel)