Super 98 springt auf neuen Höchststand

Noch nie hat man in Luxemburg so viel für eine Tankfüllung Super 98 bezahlt. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Am Dienstag wurde eine erneute Erhöhung des Kraftstoffpreises angekündigt, die am Mittwoch in Kraft treten wird. Der Preis steigt auf einen Schlag um 3,4 Cent, wodurch der Liter Super 98 ab Mittwoch für 1,549 Euro durch die Zapfsäule fließt.

Während der Super 95-Preis bereits heute gestiegen war, bleibt Diesel noch unverändert. Der nächste Preissprung ist aber vermutlich nur eine Frage der Zeit.

