Misshandlung von Senioren sei «hier so nicht möglich»

Die Lektüre des Buches «Les fossoyeurs» (Die Totengräber) von Victor Castanet, in dem Fälle von Misshandlungen in Altenheimen in Frankreich beschrieben werden, habe Corinne Cahen «schockiert». «Ich habe das Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und habe mich oft gefragt, ob so etwas in Luxemburg möglich wäre», so die Familienministerin. Sie sei jedoch überzeugt, dass die Pflege von Senioren im Großherzogtum ernst genommen werde. «Ich hatte nie den Eindruck, dass die Menschen in den Einrichtungen schlecht behandelt werden», sagt sie.

«Natürlich kann man nie alles ausschließen, weil wir nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen passiert. Aber ich denke, dass es absolut nicht möglich ist, eine solche Geschichte bei uns in Luxemburg zu haben», so Cahen. Der erste Grund dafür liege in der Art der Betreuungseinrichtungen. Die meisten Akteure seien öffentliche Einrichtungen oder Kongregationen und keine Privatunternehmen. Daher sei der Rentabilitätsdruck geringer, da es keine Aktionäre gebe, die Geld aus dem Unternehmen herausziehen wollen. Außerdem sei die luxemburgische Gesetzgebung «strenger als anderswo, mit viel mehr Kontrollen. Im Übrigen vereinbaren wir nicht immer einen Termin, um die Kontrollen durchzuführen», erläutert Cahen.

Das Unternehmen Orpea, das in Frankreich im Mittelpunkt des Skandals steht, wartet immer noch auf Antwort auf seinen Zulassungsantrag, um sich in Luxemburg niederzulassen. «Wir prüfen ihn, wie wir sie alle prüfen. Sie müssen mit unserer Gesetzgebung übereinstimmen», betont Corinne Cahen. Die Antwort werde kommen, «wenn die Analyse abgeschlossen ist», so die Ministerin.

(jg/L'essentiel)