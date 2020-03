«Wir haben bisher 2000 Zimmer für Grenzgänger»

Viele Grenzgänger, die im luxemburgischen Gesundheitssystem arbeiten müssen nach ihrem Dienst nicht den derzeit beschwerlichen Heimweg nach Deutschland oder Frankreich antreten. Wie das Ministerium für Tourismus erklärt, werde derzeit mit Hochdruck an einer Regelung gearbeitet, um sie für die Dauer der Corona-Krise in Luxemburg zu beherbergen. So sollen sie sich besser erholen können.

«Die Hoteliers sind dem Aufruf des Gaststättenverbandes gefolgt», sagt Damien Valvasori, der im Ministerium für das Thema zuständig ist. «Wir können mittlerweile auf 2000 Zimmer zurückgreifen. Dadurch können die Hotels nicht nur dabei helfen, die Krise zu überstehen, sondern auch ihre Verluste ausgleichen, die durch die Pandemie entstehen. Für die Kosten kommt der Staat auf», betont Valvasori.

Wer will in Luxemburg blieben?

Aber der Hotelsektor ist nicht der einzige, der sich an der Aktion beteiligt. «Viele Privatpersonen haben sich auch bereiterklärt, Wohnungen oder Zimmer den Grenzgängern zu überlassen. Jetzt müssen feststellen, wer während der Krise in Luxemburg bleiben will», sagt Valvasori. Der Krankenhausverband hat diesbezüglich bereits die Pendler im Gesundheitssystem informiert.

Tourismusminister Lex Delles ist begeistert von der die Solidarität, die bisher gezeigt wurde. Für das Gesundheitssystem des Großherzogtums sind die Grenzgänger essenziell. Rund 70 Prozent aller Menschen, die in der Branche arbeiten, kommen aus den Nachbarländern.

