Nächste Indextranche kommt im Winter 2019

Die Wirtschaft des Großherzogtums ist 2019 nicht so stark gewachsen, wie im Vorjahr. Das teilte die Statistikbehörde Statec am Mittwoch mit. Im ersten Quartal wuchs das luxemburgische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum vierten Quartal 2018 um 0,3 Prozent. Davor verzeichnete der Statec in den Vorjahres-Quartalen jeweils einen Anstieg von 0,5 Prozent.

Gute Zahlen bei der neuesten Erhebung lieferten der «Finanzsektor, der sich «nach einem starken Rückgang Ende 2018 wieder erholte». Ein sensibles Thema bleibt die Preisentwicklung der Immobilien. Hier wurde ein Plus von 6,9 Prozent gegenüber den Vorjahreszeitraum erfasst. Wann die automatische Anpassung der Gehälter betrifft, so bleibt der Statec bei seiner bisherigen Prognose: Im vierten Quartal soll der Lohn der Arbeitnehmer des Großherzogtums um 2,5 Prozent nach oben korrigiert werden.

(jg/L'essentiel)