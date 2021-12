Vereidigungen für den 5. Januar geplant

Drei Minister werden die luxemburgische Regierung nach ihrem Rücktritt zu Beginn des Jahres 2022 verlassen. Der Großherzogliche Hof teilte am Donnerstagmorgen mit, dass Großherzog Henri die drei Ausscheidenden am Mittwoch, den 5. Januar ab 10 Uhr in einer Urlaubsaudienz empfangen wird.

Der Vize-Premierminister, Minister für Arbeit und Sport Dan Kersch (LSAP), der Minister für Landwirtschaft und soziale Sicherheit Romain Schneider (LSAP) und der Finanzminister Pierre Gramegna (DP) werden nacheinander beim Großherzog vorstellig werden.

Um 11 Uhr wird der Souverän die drei neuen Regierungsmitglieder vereidigen: die LSAP-Abgeordneten Claude Haagen (für Landwirtschaft und soziale Sicherheit) und Georges Engel (für Sport und Arbeit) sowie die DP-Abgeordnete Yuriko Backes (die das Finanzressort übernehmen wird). Anschließend können die neuen Minister ihr Amt antreten. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) soll zur Vize-Premierministerin befördert werden.

(L'essentiel)