Luxemburger Kinos werden erneut dichtgemacht

Ab heute müssen die Kinos im Großherzogtum ihre Türen wieder für Besucher geschlossen halten. Das ist eine der Maßnahmen, die Premierminister Xavier Bettel am Montag angekündigt hatte. «In den letzten Wochen gab es ohnehin kaum noch Filme, die die Menschen in die Kinos gelockt haben», sagt Raymond Massard, Präsident des Vereins «Images Animés» – die den Kursaal in Rümelingen und das Wasserhaus in Bad Mondorf verwaltet. «Das letzte Mal, dass die Kinos in Luxemburg geschlossen waren, war im Mai 1940», ergänzt Massard.

Ungerecht behandelt fühlen sich die Kinobetreiber nicht. «Uns sind zwar keine Fälle bekannt, bei denen das Virus in einem Kino übertragen wurde, aber wir vertrauen den von der Regierung getroffenen Maßnahmen. Uns ist lieber, wir schließen jetzt, und können danach wieder zur Normalität zurückzukehren», erklärt Christophe Eyssartier, Verwalter der Kinepolis-Kette in Luxemburg. «Unser Konzern verfügt über solide Finanzen und kann diese Krise bewältigen», meint er.

«Kino muss in den Köpfen der Menschen präsent bleiben», sagt Massard. Deshalb biete die Caramba-Gruppe zum ersten Mal eine Streaming-Plattform an. Nach der Ausstrahlung des Films besteht für das Publikum die Möglichkeit, sich mit den Filme-Machern live auszutauschen. «Dieses Angebot möchten wir fortführen, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen», so Massard.

(Cédric Botzung/L'essentiel)