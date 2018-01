Im Dezember erreichte Recycling den Höhepunkt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nie war es voller als im Dezember: Die Recycling-Center in Luxemburg erlebten vor allem um die Weihnachtszeit einen deutlichen Anstieg an abgegebenem Müll. Ob Flaschen, Geschenkpapier oder alte Haushaltsgeräte - die Anlagen liefen in den vergangenen Tage auf Hochtouren.

«Gerade in der Weihnachtszeit zeigt sich bei uns der Gipfel des Wohlstandes», sagt Patrick Falkenstein, Leiter des Recycling-Centers in Schifflingen. Die Anlage zählt zu den größten des Landes, umfasst das Einzugsgebiet um Esch, Monnerich, Reckingen, Sanem und Schifflingen. «Während der letzten drei Tage im Dezember gab es einen konstanten Fluss an Fahrzeugen, deren Fahrer ihren Müll zu uns brachten», sagt er.

Kartons auf Platz eins

So kamen im Schnitt 460 Autos angefahren. Die Menge der Abfälle war zehn Prozent höher im Vergleich zum Vormonat. Vorne liegen Kartons (36 Tonnen), gefolgt von Papier (17 Tonnen), Glas (15 Tonnen) und Haushaltsgeräten (14,5 Tonnen).

«Sobald die Geschenke ausgepackt sind, wollen die Menschen das Papier loswerden. Auch die alten Geräte müssen weichen, wenn es zum Fest neue gegeben hat», erzählt Falkenstein. Fast ein Viertel der Abfälle im Dezember wurden an den drei Tagen nach Weihnachten abgegeben.

Ähnliche Beobachtungen machte auch Lucien Rohla, Leiter des Centers in Düdelingen: «Besucherzahl und Abfälle sind um zehn Prozent gestiegen.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)