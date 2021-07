Verstädterung begünstigt keine Überschwemmungen

«Die Überschwemmungen im Juli haben nichts mit der Verstädterung zu tun, oder zumindest hat sie sie nicht verschlimmert», so Claude Schortgen von der Wasserwirtschaftsverwaltung. Auch List-Hydrologe Patrick Matgen bestätigt dies: «Das Verhältnis zwischen dem gemessenen Abfluss in den Flüssen und der Niederschlagsmenge zeigte in ländlichen Gebieten sehr hohe Koeffizienten. Das bedeutet, dass die Auswirkungen der Verstädterung auf nationaler Ebene recht gering waren.»

Obwohl die bebaute Fläche im Großherzogtum laut Statec von 6,3 Prozent des Territoriums im Jahr 1972 auf 14,3 Prozent im Jahr 2019 gestiegen ist, «kann es nur lokal einen Unterschied machen», so Matgen. «Die Schäden sind größer als noch vor einem halben Jahrhundert. Es sind mehr wertvolle Güter betroffen, da die Häuser immer näher an den Wasserläufen stehen», fügt Claude Schortgen hinzu.

Unter Hinweis auf die «enormen Regenmengen», die am 14. und 15. Juli über dem Land niedergingen (MeteoLux registrierte Niederschlagsmengen zwischen 60 und 100 Litern/Quadratmeter), erklärt Nathalie Schmit vom Innenministerium, dass «für jedes zu bebauende Gebiet ein Bodenversiegelungskoeffizient festgelegt wird» und dass «der Bau von Rückhaltebecken obligatorisch ist, um zu verhindern, dass die Abdichtung der Böden die Überschwemmungsphänomene verstärkt.»

(Jean-François Colin/L'essentiel)