Orange Luxembourg steigert Umsatz

Im Jahr 2017 konnte Orange Luxembourg seinen Umsatz um 5,9 Prozent auf 65,3 Millionen Euro steigern. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde ging dagegen um 5,7 Prozent zurück. «Das liegt vor allem an der Regulierung des Roaming oder der kostenlosen Bereitstellung von Diensten in konvergenten Angeboten, wie z.B. einem 4G/4G+-Anschluss zum Surfen oder Fernsehen auf dem Handy, während man darauf wartet, dass Glasfaser zu Hause installiert wird», erklärt das Unternehmen.

Ende 2017 verfügte Orange Luxemburg über 183.300 Mobilfunkanschlüsse, was einem Anstieg von 15,1 Prozent gegenüber 2016 (159.300) entspricht. Im Jahr 2017 tätigte der luxemburgische Betreiber umfangreiche Investitionen zum weiteren Ausbau der Mobilfunknetze. Damit wurde die Abdeckung bis Ende 2017 auf 96,7 Prozent der Bevölkerung in 4G und 86,1 Prozent in 4G+ erhöht. Im Jahr 2017 wurden Tiefgaragen, Tunnel und andere schwer zugängliche Stellen – insgesamt 70 Standorte – an das Netz angeschlossen.

(pp/L'essentiel)