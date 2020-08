Eingesperrt zu sein «hinterlässt Spuren»

«Eingesperrt werden hinterlässt Spuren»,sagt Séverine Godard. Die Sexualtherapeutin hat eine Zunahme der Konsultationen in ihrem Büro festgestellt. Der Lockdown sei für einige Paare tatsächlich eine Tortur gewesen. «Plötzlich waren sie mit Telearbeit und kleinen Kindern eingesperrt. Das kann Stress verursachen.» Vor der Coronavirus-Pandemie galten Arbeit und Ausgehen als Lebensart, und «diese Lebensader verschwand mit der Pandemie», erklärt sie.

Probleme mit der intimen Nähe, Mangel an Freiraum: Mit der Enge sind Schwierigkeiten, die bei einem Paar bereits vorhanden waren, aber von der Routine überschattet wurden, «offenbar» geworden, erklärt Séverine Godard. «Wenn die Beziehung bereits zerbrechlich war, könnte diese Zeit noch viel mehr Spannungen verursacht haben», sagt die Psychotherapeutin aus Luxemburg-Stadt. Für einige sei die Zeit im Lockdown bezeichnend gewesen, andere hätten sogar erkannt, dass sie ihren Partner nicht mehr lieben.

« In den letzten Monaten sind wir noch enger zusammengewachsen. »

«Durch den Lockdown wurden Eheprobleme eher verstärkt». Im Büro der Sexualwissenschaftlerin Laura Hendriks ist eine «erhöhte Nachfrage» zu verzeichnen, ohne dass dies unbedingt neue Kunden gebracht hätte. Aber können wir dann mit mehr Scheidungen rechnen? Nicht wirklich: «Es gibt eine Krise nach dem Lockdown, aber die Paare befinden sich erst in einer Phase der Erkenntnis, noch nicht in der Entscheidung», erklärt die Sexualwissenschaftlerin.

Im Gegenteil: Für einige hätte diese Zeit eine positive Wirkung gehabt. Sie hätten sich mehr Zeit für sich und ihre Familie nehmen können und würden nun noch mehr dafür tun, um das zu bewahren. Wie bei Jessica*, einer 23-jährigen Studentin: «Der Lockdown hat unsere Beziehung so sehr aufgefrischt. Normalerweise sehen wir uns nur abends, und wir sind erschöpft. In den letzten Monaten waren wir so glücklich, so viel Zeit miteinander zu verbringen, dass wir noch enger zusammengewachsen sind», sagt sie.

*geänderter Vorname

