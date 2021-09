Mit Petitionen lässt sich «der Puls der Menschen fühlen»

Sie erreichte 4500 Unterschriften innerhalb von zwei Tagen: Die kürzlich eingereichte Petition «gegen eine Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung» war dementsprechend äußerst erfolgreich. «Es handelt sich um die erfolgreichste Online-Petition in Luxemburg», wie die Vorsitzende des parlamentarischen Petitionsausschusses, Nancy Arendt (CSV), bestätigte. Der Ausschuss hatte die Petition zur Veröffentlichung zugelassen, obwohl es in Luxemburg keine Impfpflicht gibt und sich die luxemburgische Regierung mehrmals gegen eine solche ausgesprochen hatte.

«Die Zulassungskriterien für Petition sind vielfältig und wir beweisen Flexibilität», sagt Arendt. Bei einer Petition ginge es um die Interessen von vielen Personen – auch wenn diese manchmal sehr subjektiv sein können. So sei die Petition gegen einen Impfzwang «im Rahmen einer Impfpflicht in Frankreich zu betrachten» gewesen. Arendt ist der Meinung, dass «diese Art von Petition eine gute Möglichkeit ist, den Puls der Bevölkerung zu fühlen». Bei einer anderen Petition ging es um «experimentelle» Impfstoffe. «Was sachlich nicht stimmt, hat nichts in einer Petition zu suchen. Der Petent musste dementsprechend die Petition umformulieren», erinnert sie sich.

«Luxemburg hat nicht vor, die Corona-Impfung zur Pflicht zu machen»

Laut Gesundheitsministerin Paulette Lenert müsse der Bevölkerung die Gelegenheit geben werden, sich auszudrücken, zumal «das Bild nie ganz schwarz oder weiß» sei. «Auch Wissenschaftler sind sich nicht immer einig», sagt sie. Sie erkennt, dass diese Themen große Emotionen hervorrufen. Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit sieht das dagegen kritischer. Die Petition gegen die Impfpflicht sei seiner Meinung nach relativ sinnlos. «Es ist zwar gut, dass sich die Bürger einer Demokratie ausdrücken können, dennoch sollte klargestellt werden, dass Luxemburg nicht vorhat, die Corona-Impfung zur Pflicht zu machen und dass keine Debatte über Gentherapien gerechtfertigt ist», sagt er.

Arendt räumt ein, dass es im Petitionsausschuss hin und wieder hitzige Debatten darüber gibt, ob eine Petition zugelassen werden sollte oder nicht. «Manche Petitionen gehen gerade so durch. Im Zweifelsfall tendieren wir jedoch zur Zulassung, da wir der Bevölkerung eher die Gelegenheit geben wollen, sich zu einem Thema zu äußern, als ihr das Gefühl zu geben, es werde etwas vor ihr geheim gehalten», sagt die Ausschussvorsitzende.

(jg/L'essentiel)