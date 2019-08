Die Riesen-​​Achterbahn in der Hauptstadt wächst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein Hin- und Her von Lastwagen, es wird gehämmert und geschraubt. Auf dem Glacis sind die Vorbereitungen der diesjährigen Schueberfouer bereits seit einer ganzen Woche in vollem Gange. Den Handwerkern bleiben nur noch zwei Wochen, um aus einer Baustelle ein Paradies für Nervenkitzel zu machen. Die diesjährige Schueberfouer findet vom 23. August bis zum 11. September statt.

Am Donnerstag war der Aufbau der verschiedenen Stände bereits weit fortgeschritten. «Wir kommen gut voran und befinden uns in der letzten Phase», freut sich Restaurantbetreiber und Stammteilnehmer Patrick Weyrich. Bereits seit 72 Jahren bedient das Restaurant An der Flesch die Gäste auf dem Volksfest.

Auch die neue Attraktion Alpina Bahn nimmt langsam Gestalt an. Von unten können Passanten den Aufbaufortschritt der größten und längsten mobilen Achterbahn der Welt verfolgen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern und einer Schienenlänge von etwa 1,2 Kilometern schießen die Wagen auf Höhen von bis zu 30 Metern. Außerdem können sich die Besucher auf insgesamt 250 Stände freuen, darunter 16 Süßwarenstände und 13 Restaurants.

Bei der diesjährigen Ausgabe der Schueberfouer gibt es drei Neuheiten: Während auf die Adrenalin-Junkies das Techno Power- und das Transformer-Karussell warten, können sich die Kleinen auf das Crazy Clown-Karussell freuen.

(th/L'essentiel)