Braz will härtere Strafen bei homophober Gewalt

Es ist trauriger Alltag geworden, dass Medien von homophoben Attacken berichten. Die Zahl der Angriffe auf LGBT-Personen nahm 2018 in Frankreich zu. Stellt sich die Frage: Wie ist die Situation in Luxemburg?

Bisher sei der «Staatsanwaltschaft in den letzten Jahren keine Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsumwandlung oder der Geschlechtsidentität des Opfers gemeldet» worden, lautete die Antwort von Justizminister Felix Braz (déi gréng) am Dienstag. Der LSAP-Abgeordneten Marc Angel hatte nachgefragt. Das Problem: Die Dunkelziffer sei in solchen Fällen sehr hoch, so der Minister weiter.

Vorbild Frankreich

Félix Braz verwies auf Überlegungen zur Einführung härterer Strafen, wenn das Motiv bei Übergriffen Homophobie oder Transphobie ist.

Der Koalitionsvertrag 2018-2023 zielt darauf ab, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt einzudämmen, erklärte er. Der Minister schlägt vor, sich vom französischen Recht inspirieren zu lassen. Im Nachbarland wurden die Strafen bei solchen Angriffen verschärft.

(mm/L'essentiel)