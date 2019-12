«Es gibt mehr Spielzeug mit neutralen Farben»

Rosa und Blau wird wohl für immer als geschlechtsspezifische Farben in den Köpfen verwurzelt bleiben. Vielleicht auch deswegen zeigt sich in Luxemburg immer «mehr Spielzeug mit neutralen Farben», erklärt Isabelle Lahaye, die eine große Spielwarenkette leitet. Rosa und Blau dominieren zwar noch bei den Kundenwünschen, aber die Anfragen nach geschlechterneutralen Farben häufen sich.

Viele Kunden achten auch beim Spielzeug nicht mehr auf klassische Rollenklischees. «Ich habe meinem Sohn einen Kinderwagen gekauft, er bekommt sein Baby und wechselt seine Windeln. Er spielt auch mit dem Puppenhaus seiner kleinen Schwester. Ich sehe kein Problem damit», erklärt France, eine junge Mutter. Der Spielwarenladen in Foetz hat die Schilder «Mädchen» und «Jungen» aus den Regalen entfernt.

In einem kleinen Laden für Holzspielzeug, in dem «alles gemischt ist», können Eltern geschlechtsspezifisches Spielzeug oder Bauspiele wählen, die «Mädchen und Jungen gefallen», erklärt Marthe Bernard, die Geschäftsführerin. «Meiner Meinung nach hängt es von den Eltern ab, einige sind weniger offen als andere», sagt sie. Welche Farbe und welches Spielzeug letztendlich unter dem Weihnachtsbaum landet, entscheiden also in erster Linie die Eltern.

(Marine Meunier/L'essentiel)