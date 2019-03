Viele Haushalte haben Probleme am Monatsende

Während es der Wirtschaft des Großherzogtums mit einer relativ niedrigen Arbeitslosenquote (5,1 Prozent) gut geht, befinden sich dennoch einige luxemburgische Haushalte in finanziellen Schwierigkeiten. Statec berichtet am Montag, dass im Jahr 2018 26,3 Prozent der luxemburgischen Haushalte angaben, Schwierigkeiten zu haben, über die Runden zu kommen. Diese Zahl, die gegenüber 2017 um zwei Punkte gesunken ist, ist fast identisch mit der von 2015.

Im Detail ist das Monatsende für 4,5 Prozent der Haushalte «sehr schwierig», für 6,9 Prozent «schwierig» und für 14,9 Prozent «eher schwierig». Die erste Kategorie fiel um einen Punkt, während die beiden anderen fast stabil blieben, so das Statistikinstitut. Einen signifikanten Anteil an der finanziellen Lage sehen viele der Befragten in den Wohnkosten in Luxemburg. Etwa 33 Prozent der Haushalte halten die finanzielle Belastung ihrer Wohnungen für erheblich, 46,2 Prozent für moderat und 20,3 Prozent für überhaupt nicht signifikant.

Fast die Hälfte (48,6 Prozent) der Haushalte, die Schwierigkeiten haben, berichten jedoch, dass sie trotz allem in der Lage sind, unerwartete Ausgaben zu bewältigen, ein stabiler Anteil im Vergleich zu 2017. Andererseits geben nur zwei Drittel dieser Haushalte an, dass sie es sich leisten können, eine Woche Urlaub außerhalb der Wohnung zu verbringen.

