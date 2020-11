Bombenübergabe soll in Luxemburg erfolgt sein

Im Juli 2018 haben Luxemburger Behörden geholfen, einen terroristischen Anschlag in Frankreich zu verhindern. Damals konnten in Frankreich und Deutschland drei mutmaßlich terroristische Attentäter festgenommen werden, wie die Welt im Oktober berichtete. Wie nun das Außenministerium und Ministerium für Innere Sicherheit in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage der ADR bestätigen, seien auch Luxemburger Behörden intensiv mit dem Fall befasst gewesen.

Die drei Personen planten dem Bericht der Welt nach, eine Bombe in Villepinte nördlich von Paris zu zünden. Ziel sei dabei das Jahrestreffen des oppositionellen Nationalen Widerstandsrates des Iran gewesen, an dem 25.000 Teilnehmer anwesend sein sollten. Die Bombe, die bei der Festnahme sichergestellt werden konnte, sei zuvor im Luxemburger Kaufhaus Alima übergeben worden. Luxemburger Beamte observierten das Treffen zur Übergabe dem Bericht nach. Die Luxemburger Ministerien enthalten sich in ihrer parlamentarischen Antwort hier einer Bestätigung.

Unter den drei Festgenommenen soll ein iranischer Diplomat gewesen sein. Wie es in der Antwort auf die parlamentarische Frage heißt, sei der geplante Anschlag Teil der systematischen Verfolgung iranischer Oppositioneller gewesen, welcher diese im Iran und im Ausland immer wieder ausgesetzt sind. Sanktionen gegen den Iran plane die Luxemburger Regierung ihren Angaben nach keine. Zwei iranische Staatsbürger seien nach dem Vorfall von der EU auf die Liste von Terroristen gesetzt worden.

(mei/L'essentiel)