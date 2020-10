Luxemburgs Wälder leiden unter der Trockenheit

Die Dürreperioden der vergangenen drei Sommer bleiben für den Wald und seine Bäume nicht ohne Folgen. «Als Reaktion auf das trockene Wetter in den Jahren 2018 und 2019 haben die Bäume viele Früchte produziert, um sich zu erneuern, was sie geschwächt hat», schreibt Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) in der Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Max Hahn (DP) und André Bauler (DP). Das Ministerium geht deshalb davon aus, «dass viele Baumarten in schlechtem Zustand absterben werden».

Einige Bäume sind stärker betroffen als andere, abhängig von ihrem Zugang zu Wasser, ihrer Höhe und dem Boden, auf dem sie stehen, erklärt die Ministerin. «Im Allgemeinen ist der Süden des Landes weniger betroffen als das Ösling». Fichten seien wegen des Borkenkäfers abgestorben, während Buchen in den vergangenen Jahren eher unter der Trockenheit gelitten haben.

Um die Verluste auszugleichen, wurden in den Wäldern junge Bäume nachgepflanzt. Die Ergebnisse waren gemischt: Die Erholungsrate liege demnach im Ösling bei 85 oder sogar 95 Prozent, im Süden jedoch nur bei knapp 50 Prozent. Im Grünewald, wo innerhalb von drei Jahren 120 Hektar neu bepflanzt wurden, erreichte die Rate im Jahr 2017 immerhin 80 Prozent, bevor sie zwei Jahre später auf 45 Prozent einbrach, erklärt Dieschbourg. Es hänge alles «von der geographischen Lage und dem lokalen Klima» ab. Die Natur- und Forstverwaltung (ANF) fördert bei Neupflanzungen zudem die Mischung verschiedener Baumarten, um die Vielfalt zu fördern.

