Die Regierung will die CO2-​​Steuer nicht einfrieren

Der Automobile Club du Luxembourg (ACL) hat angesichts der Preisexplosion bei Kraftstoffen die Regierung am Dienstag aufgefordert, die Kohlenstoffsteuer auszusetzen. Ein entsprechender Antrag war bereits vor einigen Wochen von der OGBL gestellt worden. Mitte Oktober hatte bereits der Verbraucherschutz (ULC) eine Deckelung der Energiepreise gefordert.

Die Krise auf dem Erdölmarkt spiele bei den Erhöhungen zwar eine eine wichtige Rolle, so der ACL, «doch die Einführung der CO2-Steuer in der EU die Einführung der CO2-Steuer zu Beginn dieses Jahres, die den Preis pro Liter um fünf bis sechs Cent pro Liter erhöht hatte ebenfalls starke Auswirkungen.» Der durch die Steuer festgelegte Preis pro Tonne CO2 von 20 Euro wird 2022 auf 25 Euro und 2023 auf 30 Euro steigen.

Zuschuss zu Lebenshaltungskosten und Index

«Es sind keine Änderungen bei der Anwendung der CO2-Steuer geplant. Sie wird wie geplant am 1. Januar nächsten Jahres angewendet», erklärte das Energieministerium auf L'essentiel-Nachfrage. Um den Anstieg der Kraftstoff- und Gaspreise auszugleichen, habe die Regierung bereits beschlossen, den Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten um mindestens 200 Euro pro Haushalt zu erhöhen. «Außerdem wurde am 1. Oktober die Indexierung der Gehälter in Kraft gesetzt, was unter anderem auf den Anstieg der Energiepreise zurückzuführen ist», so das Ministerium. Die Entwicklung der Preise werde genau verfolgt und der Minister halte den Regierungsrat auf dem Laufenden.

Für die Dei Lénk-Abgeordnete Myriam Cecchetti ist die Preisexplosion nicht auf die Kohlenstoffsteuer zurückzuführen, sondern auf Rohstoffknappheit und Spekulation. «Die Kohlenstoffsteuer speist den Klimafonds», sagte sie. «Es wäre angesichts der Klimakrise fatal, diese Steuer wegen des ganzen Geredes abzuschaffen. Aber Haushalten in Not sollte aktiv und viel schneller geholfen werden.»

(mme/L'essentiel)