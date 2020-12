«Technologien ohne CO2-​​Ausstoß existieren»

L'essentiel: Was ändert das Gesetz zum Klimawandel?

Carole Dieschbourg: Das ist das erste Rahmengesetz zum Klimaschutz in Luxemburg und setzt klare Ziele für die Umsetzung des Pariser Abkommens. Das bedeutet, dass wir unsere Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduzieren und bis 2050 auf Klimaneutralität hinarbeiten. Zur Finanzierung soll der Klima- und Energiefonds angepasst werden, unter anderem durch eine neue CO2-Steuer.

Was ändert sich für die Bürger?

Unter anderem wurde die Beihilfe für umweltfreundliche Neuwagen verdoppelt. Auch die Beihilfen für die Umstellung auf effizientere Heizungen sind gestiegen. Mit dem Klimapakt werden auch Pilotprojekte finanziert. Wir geben allen die Möglichkeit, mitzuarbeiten. Wir können alle an diesem Prozess der Bekämpfung der Klimakrise teilnehmen. Zum Beispiel, indem die Menschen sich an Plattformen und Diskussionen beteiligen. Was zum Beispiel den Transparenzrahmen betrifft, so werden wir in den kommenden Jahren die Öffentlichkeit zu neuen Plänen konsultieren.

Warum haben Sie jetzt dafür gestimmt?

Es ist wichtig, darüber zu einer Zeit abgestimmt zu haben, in der das Pariser Abkommen seinen fünften Jahrestag feiert und in der sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf das Klimapaket geeinigt haben. Das Paket enthält die gleichen Ziele wie Luxemburg. Wir haben uns auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass die Atomkraft keine Lösung ist.

Könnte eine Erhöhung der Kraftstoffsteuer kommen?

Wir müssen fossile Brennstoffe teurer machen und das Paradigma ändern. Technologien, die kein CO2 ausstoßen, existieren, sie müssen entwickelt werden. Anstatt unsere Energie aus Ländern zu importieren, die nicht einmal die Menschenrechte respektieren, müssen wir hier in Europa neue innovative Sektoren schaffen.

Wie schwierig ist es, die Umwelt innerhalb der Koalition zu verteidigen, da die Interessen von Partei zu Partei unterschiedlich sind?

In der Regierung arbeiten wir alle auf Nachhaltigkeit hin. Wir haben bemerkenswerte Fortschritte gemacht, mit Gesetzen wie dem Wasserschutzgesetz und dem Null-Abfall-Paket. Aber wir müssen trotzdem schneller werden. Ich sehe kein Ungleichgewicht, aber wir müssen weiter in diese Richtung arbeiten.

(jg/L'essentiel)