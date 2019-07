Bis zu 42 Grad in Luxemburg erwartet

MeteoLux hatte Mitte der Woche einen extremen Temperaturanstieg angekündigt. Dementsprechend wird die Warnstufe auf rot hochgesetzt für Mittwoch und Donnerstag.

Die «extreme Hitze» wird zwischen 36 und 40 Grad liegen, «hauptsächlich an der Mosel, in der Mitte des Landes und an der Südgrenze», so MeteoLux. Am Donnerstag wird die Situation mit Höchstwerten zwischen 38 und 40 Grad noch beunruhigender sein.

42 Grad könnten erreicht werden

In einigen Orten könnte das Quecksilber sogar 42 Grad erreichen! Angesichts der Extrem-Temperaturen überrascht es nicht, dass das Risiko einer Ozonbelastung ebenfalls sehr hoch ist und die Gefahr besteht, dass die europäische Schwelle (180 μg/m³) für beide Tage, von Mittag bis Mitternacht, überschritten wird.

Angesichts dieser Hitzewelle wird von jeder Outdoor-Sportart dringend abgeraten. Darüberhinaus wird empfohlen viel zu trinken, um den Körper gegen die extreme Hitze zu unterstützen.

(L'essentiel)