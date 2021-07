Amokfahrer von Wiltz muss lebenslang in Haft

Die Richter des Landgerichts Diekirch haben den Amokfahrer von 2019 in Wiltz am Donnerstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht folgte somit dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die Geschichte hatte vor mehr als zwei Jahren viel Aufsehen erregt: Am 2. Januar 2019, gegen 15.10 Uhr, überfuhr der 47-jährige Yves K. vorsätzlich fünf Fußgänger in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz. Unter den Opfern war auch sein zweijähriger Sohn Calvin, der seinen Verletzungen später erlag. Die Mutter des Kindes sowie ein weiteres Kleinkind, ein Mann und eine Frau wurden verletzt.

Akt der Eifersucht

Am Tag des Vorfalls hatte der Ermittlungsrichter in Diekirch verkündet, es handele sich nicht um einen terroristischen Anschlag, sondern um ein «Familiendrama». Der Mann wurde nach der Tat in Untersuchungshaft genommen und wird deshalb sein Leben im Gefängnis verbringen. Yves K., so die Staatsanwaltschaft nach dem Prozess, habe die Fußgänger absichtlich überfahren. Die Ermittlungen ergaben, dass er die Trennung von der Mutter seines Sohnes nicht verkraften konnte.

Es war wahrscheinlich Eifersucht gemischt mit Wut, die zu dieser Tragödie führte. Der Angriff soll vor allem dem neuen Partner seiner Ex-Frau gegolten haben. «Er wollte so viel Schaden wie möglich anrichten, er wollte, dass niemand überlebt», so der Staatsanwalt weiter.

Entschädigung für Opfer

Am Donnerstag wurde der Mann des Mordes an seinem Sohn und des versuchten Mordes an der Mutter des Kindes für schuldig befunden. Die Sachverständigen stellten weiter fest, dass es keine technischen Defekte am Auto oder medizinische Erklärungen gab, die die Ohnmacht des Fahrers verursacht haben könnten.

Zusätzlich zu seiner Verurteilung wird Yves K. auch eine Entschädigung an die Opfer zahlen müssen. Der genaue Betrag wird noch festgelegt.

(JW/L'essentiel)