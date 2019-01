Bilder zeigen schrecklichen Vorfall in Wiltz

Am Mittwochnachmittag erreichten uns schreckliche Nachrichten aus Wiltz: Ein Autofahrer ist gegen 15.15 Uhr in der Rue Grand-Duchesse Charlotte in eine Personengruppe gefahren. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einer Familientragödie aus. Ein Kind erlag am frühen Mittwochabend seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Vier weitere Menschen wurden verletzt.

Frank Arndt, der Bürgermeister von Wiltz, war mitten in einer Sitzung des Stadtrates, als ihn die erschreckende Nachricht erreichte. «Ich machte mich sofort auf den Weg dahin, aber ich hatte keine Gelegenheit mir ein eigenes Bild zu machen, da die Ermittlungen den Polizei in vollem Gange waren. Ich bin entsetzt über den Vorfall und denke jetzt vor allem an die Opfer», erklärt der Bürgermeister im Gespräch mit L’essentiel.

(L'essentiel)