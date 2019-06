Windpocken breiten sich in Luxemburg aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Von einer Epidemie wolle man noch nicht sprechen. Aber die Anzahl der Fälle von Windpocken steigt im Großherzogtum an, wie das Gesundheitsministerium gegenüber L'essentiel bestätigte. Bei den französischen Nachbarn – in der Großregion Grand-Est – sind ebenfalls Fälle registriert worden. In Luxemburg wurden seit Anfang des Jahres insgesamt sechszehn Fälle gezählt. Da die Krankheit erst seit 2019 meldepflichtig ist, gebe es keine Vergleichsbasis.

Das Gesundheitsministerium stuft den Anstieg dennoch nicht als besorgniserregend ein. Nur bei schwangeren Frauen, Babys und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann die Infektion zu Komplikationen führen.

Eine «hochansteckende» Krankheit

Bei Windpocken handelt es sich um eine durch Tröpfcheninfektion übertragene Krankheit mit hoher Ansteckungsgefahr. Menschen, die nicht dagegen geimpft sind oder die Krankheit noch nicht gehabt haben, stellen die größte Risikogruppe dar. Windpocken gelten zwar als typische Kinderkrankheit, doch sie kann auch bei Erwachsenen ausbrechen.

Das Gesundheitsministerium rät Menschen ohne Impfung dazu, sich in Absprache mit einem Hausarzt impfen zu lassen. Immungeschwächte Menschen sollten sich von Erkrankten fernhalten.

(Thomas Holzer/L'essentiel)