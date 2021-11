Thema «Referendum» wird zur Rekord-​​Petition

Die Petition 2007 zu einem Referendum zur Verfassungsreform hat innerhalb von rund zwei Wochen bis zum Ablauf am 8. November online 18.579 Unterschriften bekommen – ein Rekordwert in Luxemburg. Sie hat damit die 25.000 Stimmen, die die CSV gefordert hatte, um ein Referendum zu unterstützen, verfehlt. In der Chamber muss aber zumindest eine öffentliche Debatte zu dem Thema geführt werden, da die Marke von 4500 notwendigen Stimmen bei einer Petition weit überschritten ist.

Wie viele Stimmen genau bei der Petition zusammengekommen sind, muss noch validiert werden. Doppelte Signaturen werden aussortiert und die Zulässigkeit der Unterschriften geprüft, außerdem müssen noch handschriftliche Unterschriften addiert werden.

Ursprünglich hatte ein Aktionskomitee einen Antrag auf eine Volksabstimmung bei Premierminister Xavier Bettel (DP) gestellt. Ein solcher Antrag muss innerhalb von zwei Monaten von 25.000 Wahlberechtigten unterschrieben werden, damit ein Referendum stattfinden kann. Die CSV hatte die gleichzeitig laufende Petition zum Anlass genommen, ab einer bestimmten Stimmenanzahl das Referendum unabhängig von diesem Antrag zu unterstützen. Bei einer Petition können im Unterschied zu dem Referendumsantrag alle über 15 Jahre, die in Luxemburg sozialversichert sind, unterschreiben – die 25.000 Stimmen beim Premier müssten von Staatsangehörigen über 18 sein, außerdem erfolgt die Abgabe in der Gemeinde an einer Urne.

(mei/L'essentiel)