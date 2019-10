Luxemburger durchquert Afrika auf dem Motorrad

40.000 Kilometer Sand, Staub, Regen und Schlamm, herrliche Landschaften und eine unglaubliche Fauna. All das liegt vor Carlos Nunes. Der 45-jährige Luxemburger bricht in wenigen Tagen nach Afrika auf. Das Besondere: Er wird den Kontinent alleine bereisen, nur in Begleitung seiner Yamaha.

Das Abenteuer soll ein halbes Jahr dauern und ist nicht nur zu seinem eigenen Vergnügen. Der Biker ist für den Verein TOGO 5050 unterwegs. «Der Verein hilft benachteiligten Kindern in Togo. Das Geld, das ich auf dieser Reise sammle, wird an diese Kinder gehen.»

Zurück zu den Wurzeln

Für Carlos Nunes ist die Reise auch eine Möglichkeit, sich mit der Geschichte seiner eigenen Familie auseinanderzusetzen. «Ich bin in Mosambik geboren und habe das Land verlassen, als ich zwei Jahre alt war. Jetzt die Möglichkeit zu haben, zu meinen Wurzeln zurückzukehren, bedeutet mir extrem viel».

Vorbereitet hat sich Nunes auf diese Reise eineinhalb Jahre lang: Er hat sich geistig und körperlich fit gemacht, musste sich impfen lassen. «Der Visumantrag war ein echter Marathon. Nach den Anschlägen in Burkina Faso und Mali musste ich dann auch noch meine Reiseroute ändern», erklärt er die Vorbereitungszeit.

Dass er die Reise mit dem Motorrad machen will, stand von Anfang an fest. Von Kindheit an in Motorräder verliebt, fiel die Wahl auf die Yamaha Ténéré 700. Er ist der einzige im Großherzogtum mit dieser Maschine. «Das Modell kam auf den Markt, als wir gerade das Projekt planten. Das war eine Art Zeichen: Ich muss mit dieser Maschine nach Afrika.»

(Sara Lima/L'essentiel)