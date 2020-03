Der öffentliche Nahverkehr wird eingeschränkt

Der Minister für Mobilität, Francois Bausch (Déi Gréng), und die CFL haben am Mittwochabend im Zuge der Corona-Epidemie Anpassungen im öffentlichen Transport angekündigt.

RGTR Keine Verbindungen am Sonntag

Mit Wirkung vom 22. März 2020 wird der RGTR-Verkehr bis auf Weiteres an Sonntagen ausgesetzt.

Der neue Plan kann hier eingesehen werden.

CFL Eingeschränkte Verbindungen

Im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den Empfehlungen der Regierung folgend, den Individualverkehr drastisch zu reduzieren, passt auch die CFL ihr Angebot an.

Ab morgen, Donnerstag, 19. März 2020, und Freitag, 20. März 2020, wird der Zugverkehr der CFL stark reduziert.

Hier ist der Verkehrsplan für die nächsten zwei Tage:

Linie 10:

1 Zug pro Stunde Gouvy/Troisvierges - Luxemburg (und umgekehrt)

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Diekirch RB

1 Zug alle 2 Stunden Troisvierges - Luxemburg RE

1 Zug alle 2 Stunden Gouvy - Luxemburg IC (Verschiebung der 2 Züge RE und IC ab Troisvierges)

1 Zug pro Stunde Diekirch - Luxemburg RB

Verkehr zwischen Kautenbach - Wiltz unterbrochen. Für Kunden stehen Ersatzbusse zur Verfügung



Linie 30:

RE 11 Koblenz fährt normal in beide Richtungen

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Trier RE

1 Zug pro Stunde Trier - Luxemburg RE

RB 83 Wittlich fährt normal in beide Richtungen

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Wittlich RB

1 Zug pro Stunde Wittlich - Luxemburg RB

RB-Züge zwischen Wasserbillig - Luxemburg fallen aus



Linie 50:

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Arlon IC

1 Zug pro Stunde Arlon - Luxemburg IC

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Arlon RB

1 Zug pro Stunde Arlon - Luxemburg RB



Linie 60:

2 Züge pro Stunde und pro Richtung zwischen Luxemburg und Petingen

Normaler Verkehr zwischen Bettemburg und Volmerange

Normaler Verkehr zwischen Esch und Audun

Verkehr zwischen Nörtzingen und Rümeligen unterbrochen. Den Kunden stehen Ersatzbusse zur Verfügung.



Linie 70:

1 Zug pro Stunde Luxemburg - Athus RB

1 Zug pro Stunde Athus - Luxemburg RB

Normaler Verkehr zwischen Luxemburg und Longwy



Linie 90:

Ab diesem Freitag, 20. März 2020, wird der TGV-Verkehr nach Paris und Südfrankreich bis auf Weiteres eingestellt.

Der Verkehrsplan für die Zeit nach Freitag wird sehr bald folgen. Kunden finden alle zusätzlichen Informationen auf www.cfl.lu, auf blog.cfl.lu in den CFL-Anwendungen und im CFL-Callcenter unter 2489-2489.

Nach der Einstellung des TGV-Zugverkehrs werden Kunden, die zuvor eine Fahrkarte gekauft haben, aufgefordert, alle Erstattungsanträge an das Unternehmen zu richten, bei dem sie ihre Fahrkarte erworben haben. Da die Fahrkartenschalter und Warteräume an allen CFL-Stationen unter den derzeitigen Bedingungen geschlossen sind, können sich CFL-Kunden an das CFL-Callcenter wenden.

(L'essentiel)