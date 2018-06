Macht Luxemburg genug gegen Alkoholismus?

In einer parlamentarischen Anfrage an das Gesundheitsministerium kritisieren die CSV-Abgeordneten Martine Mergen und Sylvie Andrich Duval einen fehlenden Aktionsplan in Sachen Suchterkrankungen. Hierzu verweisen sie auf einen Artikel des Nachrichtenmagazins Spiegel, in dem dem Nachbarland Deutschland ein «Mangel an politischem Mut hinsichtlich restriktiverer Verkaufsvorschriften» attestiert wird. Gleiches gelte auch für Luxemburg. Ebenso zitieren die Abgeordneten einen Artikel von L’essentiel, in dem wir über eine mögliche Einschränkung von Werbung für alkoholhaltige Getränke berichtet haben.

Der bereits im Jahr 2013 angekündigte «Plan National Alcool» stehe bis heute aus, obwohl dieser eigentlich für den Zeitraum von 2016 bis 2020 hätte gelten sollen, so Mergen und Duval. Gesundheitsministerin Lydia Mutsch verweist in ihrer schriftlichen Antwort darauf, dass ein Vorentwurf von einer Expertengruppe ausgearbeitet worden sei. Die Verabschiedung lasse auf sich warten, da das Expertendokument Empfehlungen enthalte, «die weit über die Ziele des Regierungsprogramms zu Suchterkrankungen hinausgehen». Dieses Dokument werde derzeit geprüft, «um zu gewährleisten, dass die jüngsten Erfahrungen unserer Nachbarländer in diesem Bereich berücksichtigt werden». Nähere Angaben macht die Gesundheitsministerin dazu nicht.

Viele Pläne, wenig konkrete Maßnahmen

Mergen und Duval heben in ihrer Anfrage weiterhin die Wichtigkeit der «Prävention, vor allem bei jungen Menschen» hervor. Auch hierzu bezieht Mutsch keine Stellung. Stattdessen verweist die Gesundheitsministerin auf die «Förderung eines gesunden und verantwortungsvollen Trinkverhaltens durch eine klare und angemessene Kommunikation mit der Zielgruppe», nennt jedoch keine konkreten Maßnahmen zur Umsetzung. Allerdings solle die «Früherkennung von Alkoholmissbrauch» gefördert werden. Hierzu habe die Regierung auf Empfehlung der Experten und im Vorgriff auf den noch ausstehenden Aktionsplan ein ambulantes Zentrum zur Suchtbehandlung eingerichtet, das sogenannte «Centre Äddi C».

Durch das Krankenhausgesetz, das seit März 2018 in Kraft ist, stünden, so Mutsch weiter, genügend sowohl stationäre wie auch ambulante Pflegeeinrichtungen zur Verfügung. Außerdem sei darin die Einrichtung einer Sonderstelle vorgesehen, die für eine «optimale Wiederherstellung der funktionellen Leistungsfähigkeit, die beste Autonomie und Lebensqualität für Menschen mit Problemen im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch» sorgen solle. Auch die Anzahl der zur Verfügung stehenden Betten sei mit Inkrafttreten des Krankenhausplans erhöht worden.

(dix/L’essentiel)