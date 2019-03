Luxemburger 9/11-​​Opfer werden nicht entschädigt

Die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon beschäftigen auch noch 18 Jahre später die luxemburgische Justiz. Am Luxemburger Bezirksgericht erging am Mittwoch ein Urteil. Die Verhandlung drehte sich um die Frage, ob bereits ergangene Urteile eines New Yorker Gerichts auch in Luxemburg wirksam gemacht werden können.

Damit luxemburgische Opfer eine Entschädigung für ihre Verluste bekommen können, ist zunächst eine sogenannte Exequatur notwendig. Durch diese kann eine im Ausland ergangene Entscheidung auch in Luxemburg vollstreckt werden – und beispielsweise Bankkonten gepfändet werden.

Hierzu mussten laut Mitteilung des Bezirksgerichts zwei Fragen geklärt werden: Zum einen, ob einer der Angeklagten von der Immunität der Gerichtsbarkeit profitieren kann – angeklagt wurde in dem Verfahren auch die Islamische Republik Iran und die Zentralbank des Iran. Gerichte des einen Staates dürfen nämlich nur in Ausnahmefällen die Handlungen eines anderen Staates beurteilen, ansonsten greift die Immunität.

US-Urteile erfüllen internationales Recht nicht

Luxemburgische Kläger haben in diesem Punkt schlechte Karten: Um die Islamische Republik Iran anklagen zu können, haben amerikanische Gerichte Ausnahmen herangezogen, die in Luxemburg nicht gelten.

Eine zweite Frage, die geklärt werden musste, war, ob die amerikanischen Urteile den internationalen Auflagen entsprechen. Hierzu gehört, ob Urteile begründet wurden oder auch ob die Richter unabhängig und unparteiisch waren. In zwei Punkten wurden die Bedingungen jedoch nicht erfüllt: den Angeklagten waren zum einen nicht alle Punkte der Klage bekannt gemacht worden. Laut Mitteilung des Bezirksgerichts sei dies unerlässlich, damit die Beschuldigen überhaupt wissen, wessen sie angeklagt werden und in welchem rechtlichen Rahmen das Gericht seine Entscheidung trifft.

Zum anderen waren den Verurteilten nicht alle Gründe mitgeteilt worden, die zur Entscheidung geführt hatten. Diese Informationen sei erforderlich, um die Argumentation des Gerichts nachvollziehen zu können und nötigenfalls Beschwerde einzulegen.

